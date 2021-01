Vento lungo la costa e anche nelle zone collinari: alberi e rami caduti sulle strade

ANCONA - Emergenza nella notte: circa 15 gli interventi effettuati da questa notte per i vigili del fuoco di Ancona a causa del fonte vento che imperversa soprattutto sulla fascia costiera e sulle zone collinari più esposte. Le squadre sono state impegnate per alberi e rami caduti sulla sede stradale. In foto l'intervento effettuato questa mattina ad Ancona in frazione Montesicuro.



