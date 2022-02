Insistono troppo per piazzare le loro stampe: i venditori molesti banditi dalla città per tre anni

ANCONA - Molestavano i passanti nel tentativo di vendere alcune stampe. Erano così insistenti da inseguirli e intimorirli. Qualcuno, spaventato, ha dato l’allarme alla polizia. Subito si sono attivate le Volanti della polizia, intervenute per rintracciare e fermare i due disturbatori dello “struscio” di corso Garibaldi: dai controlli è emerso che avevano diversi precedenti, per questo sono stati banditi dalla città con un Foglio di via obbligatorio.

La ricostruzione

Il provvedimento è stato disposto dal questore Cesare Capocasa nei confronti di due uomini residenti a Torino, di 36 e 41 anni. Qualche giorno fa, tramite l’app Youpol, è arrivata la segnalazione di passanti che si sentivano intimoriti dai due soggetti che, lungo il corso, tampinavano i passanti nella speranza di convincerli ad acquistare le immagini da loro stessi riprodotte (così almeno riferivano). Le persone, inseguite e fermate, temevano possibili ritorsioni per essersi rifiutare di consegnare il denaro. Giunti sul posto, i poliziotti hanno intercettato i due individui, con precedenti per furti, spaccio, detenzione illegale di armi, violazione delle norme anti-Covid e già colpiti da Fogli di via emessi in altre città d’Italia (uno aveva anche un pregresso avviso orale). Il questore, su istruttoria della Divisione Anticrimine, trattandosi di soggetti pericolosi, non avendo alcun motivo né lavorativo, né familiare per trattenersi in zona, ha deciso di allontanarli da Ancona per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di contravvenzione, saranno denunciati.

«La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati - spiega Capocasa -, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».

