Venditore abusivo placcato dai vigili: raffica di sequestri tra i banchi illegali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Inseguimento con placcaggio stile football americano alla fiera di San Ciriaco. Un senegalese di 45 anni, non in regola con il permesso di soggiorno, venerdì pomeriggio ha aperto una sorta di banco lungo corso Stamira per esporre le sue borse e cinte. La presenza non è sfuggita agli uomini del nucleo di Polizia Giudiziaria della Municipale che assieme alla squadra annona e commercio, in maniera molto discreta ma sopratutto in borghese, stavano effettuando dei controlli anti-abusivi nella zona della Fiera.