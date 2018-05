Vendita di alcolici oltre la chiusura e altre Chiusi due locali al Piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina il personale della Polizia Amministrativa della Questura ha notificato la chiusura a due locali ubicati a piazza Ugo Bassi. I locali sono stati chiusi a seguito dell' applicazione del decreto emesso dal Questore Capocasa.I due locali, da tempo, sono stati oggetto di controllo da parte degli uomini delle Volanti, in quanto ritrovi abituali di persone pregiudicate e/o dedite all'abuso di sostanze alcoliche, in quanto oggetto di episodi di microcriminalità che hanno suscitato timori nella comunità in quanto venivano venduti alcolici oltre l'orario di chiusura e che per questo sono stati sanzionati.La temporanea chiusura è stata prevista per 15 giorni dalla data odierna, e con il fine precipuo di evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo di prevenire il reiterarsi delle situazioni sopra accennate, e con anche l'intento che tali condotte si modifichino, facendo comprendere che le regole devono essere rispettate.