Velisti sorpresi al largo dal mare a forza 5 soccorsi dalla Capitaneria

ANCONA – Erano partiti dal porto di Senigallia per arrivare a Marina Dorica, ma nel tragitto sono stati sorpresi dal mare improvvisamente ingrossato: velisti soccorsi dagli uomini della Capitaneria di Ancona.I due velisti erano a circa due miglia dalla costa quando il mare si è gonfiato: forza 5 con raffiche di vento fino a 40 km/h. A quel punto, in forte difficoltà nel compiere qualsiasi manovra, hanno contattato la Capitaneria, che si è precipitata sul posto con la motovedetta, supportando i marinai nel loro rientro in porto.