Vede i poliziotti e scappa: ​acciuffato dopo l'inseguimento a piedi

ANCONA - È stato seguito a lungo dagli agenti della polizia di Fano fino a che non si è fermato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Ancona. Qui, è salito nell’auto dell’uomo che lo stava aspettando, ipotizzano gli inquirenti, per comprare droga.L’affare è saltato perché il presunto pusher, un nigeriano di 35 anni domiciliato a Jesi, si è accorto probabilmente di essere sotto osservazione. All’improvviso, è uscito dalla vettura e si è dato alla fuga. Ha corso fino al parcheggio degli Archi, poi i poliziotti sono riusciti a fermarlo, non senza fatica. L’uomo è finito in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Non è stata trovata sostanza stupefacente né addosso all’uomo, né nell’appartamento in cui vive. Ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il 35enne. Processo il 27 settembre.