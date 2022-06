Strappa i cavi elettrici e telefonici del ristorante sotto gli occhi del titolare: preso vandalo sudanese

ANCONA - L’ha notato mentre si aggirava di soppiatto nei dintorni del locale, l’ha seguito con lo sguardo per tutto il tempo e poi ha preferito rimanere nell’ombra e osservarlo mentre lo vedeva strappare i cavi elettrici e del telefono del suo locale. Poi, dopo aver studiato attentamente com’era vestito e che aspetto avesse quell’uomo, ha chiamato il 112 per lanciare l’allarme. Così il titolare del ristorante di pesce La Vecchia pesca, sulla palafitta di via Flaminia, la scorsa sera ha vissuto questa brutta disavventura ma, grazie ai suoi nervi saldi e al sangue freddo, è riuscito a lanciare l’sos e il presunto responsabile è stato fermato e denunciato per danneggiamenti aggravati.

La ricostruzione

Resta ancora da chiarire il motivo del gesto che il 30enne di origine sudanese, identificato dagli uomini della questura, ha compiuto nello storico ristorante di pesce anconetano: forse si tratta di un tentativo di staccare la luce per poi entrare e rubare dalla cassa, oppure un semplice dispetto o un atto vandalico. Attualmente il danneggiamento non sembra avere una chiara motivazione. Il titolare del locale che si trova dal 1962 sulla palafitta nella zona di Torrette (e rinnovato nel 2016) ha allertato i soccorsi e ha chiamato il Nue 112 ma, raggiunto al telefono, ha preferito non commentare l’accaduto e non rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Certamente le Volanti della questura l’altra sera sono intervenute alle 19,30 e hanno identificato il 30enne sudanese quale autore del fatto. L’identificazione è stata possibile grazie ad una descrizione dettagliata del titolare che ha fornito tutti i dettagli agli agenti. Poco dopo hanno raggiunto l’uomo che ha danneggiato la cabina strappando i fili del telefono e della luce. Difatti il proprietario del locale, scrutandolo nell’ombra, non lo ha perso di vista neppure per un secondo. Il sudanese, quindi, ritenuto responsabile del gesto, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

