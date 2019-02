Vandalismi senza tregua: graffiti e danneggiata la fontana storica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La fontana sbriciolata. Il manufatto ricoperto di sgorbi. I porticati presi d’assalto dai wrtiter. Non c’è pace per il centro storico, assediato dai teppisti. Gli anconetani invocano la videosorveglianza come panacea, ma in attesa che vengano attivate le 21 spycam promesse nel pacchetto sicurezza (ai laghetti del Passetto, alle Grotte, a Pietralacroce, in via Macerata, in via Bonaccini, al parco Verbena, al cimitero di Tavernelle, in zona frana a Posatora e alla Mole) tocca fare i conti con le scorribande dei vandali inarrestabili.In piazza Stamira hanno danneggiato la storica fontana di Guido Cirilli e hanno imbrattato di nuovo il manufatto che una volta ospitava un bar ed era stato recentemente ripulito dal Comune. Non hanno risparmiato nemmeno la Galleria Dorica, dove sono ricomparsi graffiti e scritte sulle colonne del porticato su via Marsala e corso Garibaldi. Considerando gli obbrobri vergati intorno alla Mater Amabilis in piazza Pertini e i maxi graffiti comparsi sulle colonne dei portici di piazza Cavour, il quadro è completo e desolante.