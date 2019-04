Rinoceronti, ancora sfregi: opera e piazza sotto assedio da mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Le prime scritte intorno alla scultura Mater Amabilis di Trubbiani erano visibili già all’inizio di dicembre, al primo anniversario di un restyling da 15mila euro finanziato da M&P con l’Art Bonus e servito a rimettere a nuovo lo spigolo di piazza Pertini dove svettano i Rinoceronti. Ma erano solo timide avvisaglie rispetto a quello che si vede ora, con una escalation di raid di imbrattatori-vandali, iniziata alla fine di gennaio, che ha vanificato le buone intenzioni con cui il 6 dicembre 2017 era stata inaugurato lo spazio restaurato: pareti riverniciate, nuovi fari a led per valorizzare l’opera, una targa espositiva e le siepi potate proprio per non offrire nascondigli ai teppisti che non volevano farsi filmare dalle spycam. Invece, negli ultimi due mesi le pareti intorno al complesso scultore, specie quelle sul retro, sono state tappezzate di sgorbi multicolor, che nulla hanno a che vedere con la street art e danno una pessima immagine di piazza Pertini e di tutto il centro storico di Ancona.