ANCONA - Raid dei vandali l’altra notte nel quartiere Adriatico: dei ragazzi si sono divertiti a spaccare gli specchietti laterali delle auto e a scaraventare a terra degli scooter parcheggiati. Il blitz è avvenuto tra via Isonzo e via Podgora. Almeno 8 i veicoli danneggiati, più i motorini buttati sull’asfalto.

Un’amara sorpresa per i residenti che, uno dietro l’altro, ieri mattina hanno constatato i danni, una volta scesi in strada, chi per andare al mare, chi al lavoro. Gli abitanti della zona non hanno dubbi: si tratta di baby vandali che evidentemente non sapevano come passare il tempo e si sono dedicati a questo stupido gioco. Nella notte c’è chi li ha sentiti gridare e sghignazzare ma, schiamazzi a parte, nessuno si è allarmato, fino a quando ieri mattina non è stato scoperto lo strike di auto e motorini. Il raid è avvenuto, in particolare, nell’area tra via Isonzo e via Podgora, alle spalle del viale della Vittoria. C’è chi ha trovato lo specchietto schiantato o la fiancata rigata, chi lo scooter ammaccato, steso sull’asfalto. I proprietari ora sono impegnati nella conta dei danni, che sono ingenti, e stanno valutando di sporgere denuncia alle forze dell’ordine nella speranza che qualche telecamere possa aver ripreso il blitz dei vandali. Non è la prima volta che nel rione Adriatico avvengono simili incursioni da parte dei teppisti.