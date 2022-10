ANCONA- Scritte sui giochi, rifiuti a terra, cestini stracarichi. vandali e incivili sono tornati in azione ai laghetti del Passetto. Non c’è pace per l’area verde riqualificata e restituita alla città appena tre anni fa. Dopo i ripetuti guai dei laghetti, dove recentemente si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria del meccanismo di ricircolo dell’acqua che era divenuta del tutto torbida, il problema ora riguarda le attrezzature installate per far divertire i più giovani.

Sono comparse scritte, realizzate con vernice spray multicolor, sul tavolo da ping pong, come segnalano alcuni residenti. Scarabocchi ovunque anche sui tavoli dove sono stampate le scacchiere della dama (ormai scolorite dal tempo) e sulla pedana utilizzata dai più piccoli per giocare. «Ma il guaio è che ci si mettono anche i maleducati - segnala un lettore del Corriere Adriatico - perché ci sono famiglie che organizzano feste nell’area verde e non puliscono, anzi: gettano l’immondizia a terra, fra avanzi di cibo e bottiglie di plastica». Va detto che i pochi cestini presenti si riempiono facilmente, come documenta le foto allegate dal nostro lettore. «Gli operatori del Comune - dice - dovrebbero passare più spesso per far sì che il parco dei laghetti possa essere tenuto in condizioni decorose».