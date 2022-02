Vandali al cimitero ebraico: «Alcune tombe scoperchiate. E c'è chi lo usa come discarica»

ANCONA - Una ferita aperta che il Comune in questo fine settimana cercherà di sanare. Il riferimento è al cimitero ebraico delle Tavernelle dove, nei mesi scorsi, è crollato un grosso pino che ha devastato cinque tombe. È l’intera area cimiteriale a essere in stato di abbandono, non solo nel luogo delle sepolture, ma anche nei pressi della sala del Commiato, chiusa da tempo in quanto non agibile e dove persiste una discarica abusiva.

La situazione

La Comunità Ebraica, i cui vertici non hanno voluto rilasciare nessuna dichiarazione a riguardo, erano comunque al corrente di questa situazione e avevano già avuto modo di contattare il Comune. Qualcosa, tuttavia, non è andato per il verso giusto in quanto oltre ai sopralluoghi non è stato fatto nulla. Chi invece si è espresso circa lo stato di degrado di questo luogo sacro è Manfredo Coen, ex presidente della Comunità Ebraica, tra i primi ad accorrere al cimitero delle Tavernelle. «Sono allibito per la situazione in cui versa. Questo albero è crollato da diversi mesi e nulla è stato fatto, molte tombe di famiglia non sono raggiungibili a causa della vegetazione troppo folta. Mi domando: a chi spetta la manutenzione ordinaria del verde? Anche se molti di questi defunti non hanno più parenti in vita ciò non giustifica questo abbandono. Come è possibile che nei pressi della Sala del Commiato, che peraltro non possiamo usare, ci sia una discarica abusiva?».

Il falso piano

Una cosa è certa, a parte la mancata manutenzione, la situazione nasconde dei lati oscuri. «Buona parte del cimitero ebraico si sviluppa in una sorta di falso piano. Ci può stare che alcune tombe si siano spostate ma come è possibile - rimarca Coen - che alcune siano quasi che scoperchiate?».

Il rispetto

Insinua, l’ex presidente: «Non vorrei che dietro ci fossero altre cose. Dentro il cimitero sono stati compiuti degli atti vandalici. La Stella di David in marmo sopra la tomba di mio zio è stata rotta, poi basta guardare le vetrate della Sala del Commiato per rendersi conto che sono finite nel mirino dei vandali. Al di là di qualsiasi credo religioso presumo che occorra più rispetto per i defunti». In mezzo a questa sorta di galleria degli orrori qualcosa, tuttavia, si sta muovendo, come conferma l’assessore Stefano Foresi. «Ho seguito personalmente la questione del cimitero ebraico e in questo fine settimana verrà rimossa la grossa pianta che è crollata a terra. Il nostro personale ha già effettuato in questi giorni dei sopralluoghi e, oltre alla pianta crollata, si sta valutando la condizione di altri alberi a rischio. Nella stessa area cimiteriale verranno messe a dimora altre dieci piante così come verrà eseguito lo sfalcio dell’erba con Anconambiente che andrà a rimuovere la discarica abusiva segnalata dalle parti della sala del commiato». Foresi conclude: «Il sospetto è che in questo cimitero entrino dei mezzi esterni che poi scaricano lontano da sguardi indiscreti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA