Ancona, le fioriere abbattute come birilli. Il folle gioco dei vandali lungo le strade del centro. Indagano i vigili urbani

ANCONA - Vandali in azione sabato notte: devastate ancora una volta le fioriere del centro collocate per abbellire gli ingressi dei negozi. Più di una decina i vasi che sono stati buttati a terra dalla follia di un gruppo di vandali che ha passato in rassegna le piante comprese tra corso Mazzini e piazza Roma. Ad accorgersi della devastazione, ieri mattina, sono stati gli operatori di Anconambiente, intervenuti per la consueta pulizia delle strade. Hanno avuto un bel daffare anche a piazza del Papa, dove nel corso della notte sono stati lasciati a terra e sulle scale che conducono alla statua di Papa Clemente XII molteplici rifiuti, tra cui bicchieri di plastica. Di fronte allo scempio delle fioriere è partita la segnalazione agli agenti della polizia locale. Gli uomini guidati dal comandante Liliana Rovaldi provvederanno a visionare le immagini delle telecamere del centro per circoscrivere i fatti e identificare gli autori dell’atto vandalico, l’ultimo di una lunga serie che ha per teatro il cuore della città. Alcuni testimoni, infatti, hanno visto un gruppo di ragazzini gettare a terra un vaso di piazza Roma e poi scappare. L’opera di inciviltà ha riguardato buona parte di corso Mazzini, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Roma, e due attività nei pressi della Fontana dei Cavalli. Non hanno avuto pietà. Quasi la totalità di vasi e fioriere è stata buttata giù.

