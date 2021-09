ANCONA - Aveva esagerato con gli alcolici e vagava in stato confusionale in via Matttei: alcuni passanti si sono accorti di lui, un ragazzo di 23 anni di Osimo che aveva fatto serata a Falconara ma il perchè sia stato trovato in via Mattei è ancora aspetto da mettere a fuoco. Allertati i carabinieri che sono intervenuti sul posto, quindi l'intervento dell Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

