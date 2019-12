Vagava in piena notte lungo la Flaminia: giovane sanzionato per ubriachezza molesta

ANCONA - Continua incessante il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della compagnia di Ancona durante le festività Natalizie nell’ambito dell’iniziativa denominata “Natale sicuro”.



Nella sola giornata di ieri sono state dispiegate 13 pattuglie, identificate più di 170 persone e controllati 47 veicoli.

Nell’alveo dei controlli di polizia effettuati durante la notte personale della Sezione Radiomobile ha sanzionato amministrativamente un giovane italiano over 40 per ubriachezza molesta che in preda ai fumi dell’alcol vagava notte tempo, erano le 2.30 circa, lungo via Flaminia con il rischio di essere investito e mettendo così a rischio la propria e l’altrui incolumità.



Sempre nella serata di ieri i militari della sezione Radiomobile nella zona antistante l’area portuale di Ancona hanno sanzionato amministratavene due ucraini, per aver trasportato in Italia, a bordo di un grosso furgone, generi alimentari e casalinghi senza la prevista autorizzazione di trasporto per contro terzi. Per loro è scattato il sequestro del mezzo, nonché una sanzione pecuniaria pari a 4130 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA