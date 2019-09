Vaga per strada disorientato: era scomparso giorni fa dalla Romania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA, - Vagava, visibilmente disorientato, in via Musone a Torrette: ritrovato un uomo di 50 anni scomparso il 5 settembre scorso in Romania.E' stato porpio l'atteggimaneto dell'uomo, spaesato, ad attirare l'attenzione dei carabinieri di Collemarino. Lo hanno quidi identificato ed hanno scoperto, con sorpresa, che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa in Romania lo scorso 5 settembre. L'uomo era in buone condizioni fisiche, i militari lo hanno accompagnato in una struttura ricettiva, avvertendo la famiglia, e già oggi potrà tornare in Romania in autobus.