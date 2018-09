«Vado ad aggiustare quella finestra» Ma Cristiano precipita e muore a 47 anni

di Stefano Rispoli

.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era un uomo buono e altruista, Cristiano Lucidi. Innamorato del suo lavoro. Così generoso da mettersi a disposizione di chiunque gli chiedesse una mano. Venerdì sera aveva appena terminato il suo turno. Si era cambiato, ma prima di tornare a casa dalla famiglia aveva deciso di fermarsi ancora un po’«Salgo un attimo al piano di sopra, vado a riparare quella finestra», aveva detto a un collega.Era esperto di meccanica, amava il fai da te, sapeva fare tutto in casa. Voleva aggiustare una serranda del bagno che non scorreva bene. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, è salito sul davanzale, si è sporto, ma all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto. Un volo tremendo, che non gli ha dato scampo.