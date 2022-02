Tra gli over 50 ci sono 4.300 no-vax ma non fanno paura. «Le aziende sono preparate, nessun dramma»

ANCONA - Da martedì chi è senza Super green pass non potrà accedere al posto di lavoro. E’ l’ultima misura restrittiva emanata dal governo nazionale, e la polemica infervora. Ma quello che poteva essere percepito come l’ennesimo sgambetto alle attività produttive, in particolare per le piccole e medie industrie con una popolazione di lavoratori molto ampia, in realtà non lo è stato.

Intanto perché il numero degli over 50 ancora non vaccinati non è poi così elevato. In concreto: nella fascia di età 50-59 anni in provincia di Ancona sono 72.918 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale. Ne mancano all’appello 2.709. Mentre tra i 60-69enni sono 59.483, contro 1.647 ancora mancanti all’appello. In totale: 132.401 i lavoratori over 50 ad aver ricevuto le tre dosi, mentre 4.356 è il residuale.



Secondo Confindustria non si andrà incontro a grosse problematiche del ciclo produttivo. «Credo che in tutti questi passaggi della pandemia le aziende si siano sempre ben organizzate - afferma il presidente della piccola industria, Diego Mingarelli - e anche in questa fase saremo in grado di organizzarci. Come sempre, del resto». Pericolo scampato, a quanto pare. La fiducia da parte degli imprenditori di certo non manca. «Si tratta di uno sparuto numero di dipendenti con cui dovremo fare i conti» assicura Giacomo Bugaro, Cfo di Imesa. La norma da applicare non lascia interpretazioni: sospensione dal lavoro senza percepire lo stipendio. «Da noi sono quasi tutti vaccinati - continua Bugaro -. Abbiamo riscontrato un grande recepimento delle regole da parte della popolazione aziendale. In ogni caso lunedì (domani per chi legge, ndr) avremo una riunione interna e ci confronteremo con i nostri consulenti del lavoro».



Dunque non sembra ci saranno intoppi sul fronte della produzione. Ma permangono ancora molti dubbi da parte dei lavoratori. Più che domande su come poter superare l’ostacolo normativo, ai sindacati arrivano richieste di chiarimento sull’applicazione. «Ci chiedono se con due dosi di vaccino si può comunque andare a lavorare - spiega Selena Soleggiati, segretario generale Fist Cisl Marche - speriamo che questi fraintendimenti non si traducano in sanzioni per chi non abbia capito come comportarsi». Poi c’è chi non ha ben chiaro il quadro normativo sanitario. «Alcuni aspettano l’approvazione della pillola anticovid - replica Tiziano Beldomenico, segretario generale Fiom Cgil - probabilmente pensano che la pillola sostituisca il vaccino».

Il rischio di confusione, dunque, è alto. Ma al centro della questione c’è comunque il problema del lavoro dipendente da una parte, e dall’altra il ciclo produttivo delle aziende. «Ci sono stati più problemi durante la quarta ondata di contagi - racconta Beldomenico - specie nelle aziende dove ci sono le catene di montaggio dove bastano cinque o sei assenze e la linea di montaggio si ferma». E a mettere in contrasto i lavoratori sembra essere il limite di età dei 50 anni per l’obbligo del Super green pass. «E’ un paradosso discriminante - incalza Beldomenico - è assurdo che chi abbia 49 anni possa andare al lavoro col tampone negativo e chi ha solo un anno di più no. La trovo una regola antidemocratica e ingiusta».

