Più team per i vaccini, aumentano turni e orari: l'ospedale di Torrette ingrana la quinta

ANCONA - Aumenta la capacità di somministrare vaccini, si rafforzano le équipe anti-Covid, si dilatano i turni. Immunizzare chi gravita intorno a Torrette deve avvenire nel minor tempo possibile. Un imperativo. Che la task force degli Ospedali Riuniti converte subito in azione: vertice tecnico, di prima mattina, con tutti coloro che dovranno maneggiare il preparato della Pfizer-Biontech, e via con 162 dosi iniettate già ieri.

Una cifra che da domani, e per i giorni a venire, si assesterà a quota 252. E tornano a guadagnare le posizioni perdute i 220 medici in formazione – tranne i 34 contrattualizzati che non hanno mai perso la priorità - che sarebbero dovuti slittare al turno successivo, quello riservato agli amministrativi. L’accelerata impressa dall’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, che non intende restare indietro nella corsa per debellare il virus, rimescola le carte e annulla ogni distinzione.

Correre e basta. Una velocità tradotta dai vertici dell’ospedale regionale in una comunicazione. Per annunciare che «in virtù di una nuova disponibilità di risorse, ha ampliato ulteriormente il calendario per i vaccini nei giorni 4 e 5 gennaio». Sarà utile anche la festività di mercoledì 6 gennaio. È il documento che mette fine alla polemica sugli specializzandi, dopo giornate di schieramenti contrapposti e scambi di missive tra il preside di Medicina, l’azienda ospedaliera e viceversa. Di più. È stato chiesto loro di farsi parte attiva: dovranno raccogliere una breve anamnesi e far firmare il consenso a chi sceglie la via del contrattacco. Saranno in dodici a sostenere il lavoro di squadra.

Si riscrivono i dettagli della tabella di marcia con un traguardo che non ammette ricorsi in appello: entro il 19 gennaio a Torrette con 4.000 vaccini eseguiti dovrà essere scritta la parola fine sulla prima fase, per passare a quella successiva. Perché la sostanza Pfizer-Biontech prevede un richiamo tra il 18esimo e il 23esimo giorno dalla prima somministrazione. Ieri mattina erano all’opera due équipe, il pomeriggio erano tre, da domani saranno quattro. Ognuna sarà formata da tre/quattro operatori tra medici, infermieri e tecnici. Si allungano i turni: dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 19. E saranno prestazioni aggiuntive.

Resta confermata solo la location: sempre il quinto piano del corpo C, i locali ancora vuoti destinati al centro Nemo, un’eccellenza per la cura delle malattie neuromuscolari. Ieri pomeriggio lì fuori s’era creata una fila ordinata. Si corre davvero. E oggi si ripete la manovra per assicurarsi le 900 nuove dosi, che atterreranno in ritardo di un giorno all’aeroporto di Falconara con il carico delle 9.000 destinate a tutte le Marche, comprese le Residenze sanitarie assistenziali, che verranno coinvolte a giorni. Un’auto medica attrezzata per il trasporto dei farmaci farà la spola tra il centro di stoccaggio dell’Inrca e Torrette, scortata da un mezzo della vigilanza armata. Un imperativo.

