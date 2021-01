Vaccini anti Covid, al via le Rsa. Si recupera sul tempo all'ospedale di Torrette e all’Inrca

ANCONA - Sono i soldati che servono a vincere la battaglia. Massimo Magi - che sotto la bandiera della Fimmg dà voce ai medici di base - spiega la necessità d’immunizzare per primi camici bianchi, operatori sanitari e sociosanitari. Perché sono loro i portatori del vaccino anti-Covid, là dove la fiammata epidemiologica esplose: le case di riposo.

«Inizieremo a metà della prossima settimana». In provincia di Ancona scendono in campo 15 équipe territoriali con 396 medici di famiglia, 25 collaboratori di studio e 8 infermieri. Nel capoluogo se ne schiereranno tre, con la formula “100-20-2”. «In questi giorni partirà con la fase zero: vaccinare tutti coloro che fisicamente entreranno in quelle strutture per iniettare la sostanza prodotta dalla Pfizer-Biontech».



A livello regionale di queste squadre anti-pandemia se ne contano 56, con 1.206 camici bianchi e 400 operatori. E poiché il preparato, va conservato a meno 80 gradi, e la boccetta, che contiene sei dosi, può durare appena cinque giorni tra i quattro e gli otto gradi, quei soldati sono dovuti passare attraverso le logiche della formazione. «Abbiamo dovuto capire come trattare quelle fiale, che una volta aperte dovranno essere utilizzate in un’ora al massimo». Rimette insieme tasselli, per ottenere la sintesi: «L’obiettivo è concludere per fine gennaio, atteso il fatto che serve una seconda iniezione dopo 21 giorni».



Scandisce i tempi e riordina la griglia dell’organizzazione: «Dei 3.700 anziani ospiti delle case di riposo della provincia, 1.800 sono concentrati su Ancona sud». Osimo, Castelfidardo, Loreto, Camerano, la sua zona di competenza. Ripassa a mente il percorso obbligato: «Le dosi vengono sistemate nei potenti frigoriferi piazzati nei sette punti regionali di stoccaggio. Noi facciamo riferimento all’Inrca di Ancona, dove oggi (ieri, ndr) è arrivato il nuovo rifornimento, e all’hub di Jesi. Poi verranno smistati, sotto scorta armata, nei distretti. E lì che noi medici di base li andremo a prendere, giorno per giorno, a secondo delle necessità». Magi non trascura i cavilli giuridici. «C’è bisogno del consenso informato. Se l’anziano è cosciente il problema non si pone, così come se, incapace d’intendere, è affiancato da un tutore. In caso contrario immagino che verrà raggiunto un accordo con le procure di tutta Italia». Un altro paletto da aggirare in corsa: il direttore della residenza sanitaria dovrà informare il giudice che, entro 48 ore, dovrà decidere se dare il via libera. Concentrazione temporale, la necessità di doppia somministrazione e la legge che non concede distrazioni.



Nella trincea dei vaccini Gianni Genga scende armato di cifre e di buone speranze. Il direttore generale dell’Inrca dettaglia: «Per ora hanno aderito in 800, ritengo che entro due giorni riusciremo a garantirli tutti». All’istituto per la cura degli anziani della Montagnola si procede al ritmo di 130 al giorno. «Tra dipendenti e personale delle ditte esterne noi abbiamo fissato il 100% a quota 1.340. Le prenotazioni continuano ad arrivare, chissà che non si riesca a tagliare il traguardo». A Torrette si recupera il tempo: ieri si è arrivati a quota 252 e oggi, nonostante la giornata festiva, sarà lo stesso. Il dg Michele Caporossi, in una pagina di documento, scandisce l’armonia ritrovata con gli specializzandi. E torna a dire: «Il nuovo piano vaccinale permetterà di somministrare entro il 19 gennaio oltre 4.000 prime dosi, pari all’intero fabbisogno degli Ospedali Riuniti, e completare il richiamo il 9 febbraio». Si stringe.

