Va a zig-zag con l'auto dopo il pranzo di lavoro e dice no al test alcolemico

ANCONA - In un posto di controllo effettuato questa mattina in via Marconi, gli agenti sorprendevano alla guida di una Renault un 40enne anconetano che zig-zagava vistosamente. L’uomo era stato ad un pranzo di lavoro ed aveva esagerato con le bevande alcoliche tanto che non riusciva neanche a prendere i propri documenti. L'uomo rifiutava di sottoporsi ai previsti test alcolemici, fatto questo che gli costava la denuncia per guida in stato d’ebbrezza e il ritiro della patente.