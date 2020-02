ANCONA - Era andata a prendere il nipote a scuola ma in via Oberdan è caduta. Momenti di paura per una donna di 82 anni prontamente soccorsa dalla Croce Gialla e dall'automedica che l'hanno portata a causa di un trauma cranico rimediato nel corso della caduta al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso con un codice di media gravità.

