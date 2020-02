Va a fare una visita di controllo al piede in ospedale, esce e si sente male

ANCONA - Era andato all'ospedale di Torrette nel reparto di ortopedia per fare un controllo dato che poco tempo fa si era rotto un piede, sembrava tutto ok ma proprio all'uscita un cittadino bengalese di 40 anni ha improvvisamente accusato un malore ed è caduto a terra. Immediato l'intervento dell'automedica e della Croce Gialla con l'uomo che è stato portato per tutti i controlli del caso al pronto soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA