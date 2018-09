Va a fare la spesa da Acqua e Sapone e vince una Jeep Renegade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Spesa fortunatissima da Acqua e Sapone, una cliente è uscita dal punto vendita con in mano le chiavi di una Jeep Renegade. La nota catena che vende prodotti per la bellezza, per la cura personale e per quella della casa ha organizzato, infatti, un concorso che dà la possibilità, con 15 euro di spesa in un unico scontrino, di vincere subito una delle dieci Jeep Renegade in palio. E la fortuna, qualche giorno fa, ha baciato una cliente abituale del punto vendita Acqua e Sapone di via Giordano Bruno, ad Ancona. Contentissima la cliente che, dopo aver grattato la cartolina ricevuta alla cassa e aver appreso di essere lei la fortunata, è corsa a casa per condividere la sua grande gioia con i familiari. Sorpresa ed entusiasmo tra il personale che lavora nel punto vendita. Davvero una giornata fortunata per la donna, che ha vinto un premio di grande valore.