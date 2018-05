Usura, giovane coppia condannata: tre anni a lei cinque e mezzo a lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - A fronte di un prestito iniziale di mille euro, avrebbero chiesto 400 euro mensili come solo interesse. Per pagare il debito, le vittime - una coppia di Numana - avrebbe staccato due assegni per un importo totale di 2800 euro in pochi mesi. L’ultima dazione doveva portare nelle mani degli usurai, marito e moglie di Falconara, 5 mila euro. Lo scambio, nel maggio 2017, era stato interrotto dai carabinieri delle Brecce Bianche, intervenuti dopo la denuncia sporta dalle vittime.I due presunti strozzini, lei 26 anni e lui 24, erano stati ammanettati con l’accusa di usura. Da quell’arresto è scaturito un processo terminato ieri. Alla coppia, incensurata e attualmente senza misura cautelare, è stata inflitta una pena complessiva di otto anni e mezzo di reclusione. La donna è stata condannata a tre anni e mezzo, il marito a cinque. I due, assistiti dall’avvocato Silvia Pennucci, avevano deciso di procedere con il rito abbreviato. La sentenza non combacia con le richieste presentate dal pm Rosario Lioniello durante la scorsa udienza. Per la 26enne era stata proposta una pena di due anni, per il coniuge di sei. Stando all’ipotesi della procura, le richieste di denaro degli imputati erano iniziate nel novembre 2016, quando le vittime avevano ricevuto un prestito di mille euro.Dopo l’elargizione, la coppia condannata avrebbe preteso 400 euro mensili. In totale, i coniugi di Numana – che al processo non si sono costituti parte civile - dovevano pagare 7800 euro. I primi due assegni, secondo quanto ricostruito dai militari, erano stati staccati tra febbraio e maggio 2017. Uno aveva portato nelle mani dei condannati 1500 euro, l’altro 1300. L’ultimo valeva 5 mila euro e le vittime avrebbero dovuto versarlo il 21 maggio 2017. All’appuntamento in piazza Salvo d’Acquisto, oltre alle parti che dovevano effettuare lo scambio si erano anche presentati i carabinieri. Marito e moglie erano stati ammanettati: lui era finito a Montacuto, lei ai domiciliari.La difesa ha sempre rigettato ogni contestazione. Le due famiglie erano unite da un rapporto di conoscenza e parte del prestito sarebbe stato restituito con un assegno. Un’altra doveva essere coperta con la fornitura di alcuni divani, mai giunti però a destinazione. Di qui, i reclami degli imputati. Non si sarebbe trattato di usura, ma al massimo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato assai meno grave.