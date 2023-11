ANCONA - Accesso abusivo al sistema informatico. È l’accusa principale con cui ieri mattina il gup Francesca De Palma ha mandato a processo tre agenti, uno dei quali all’epoca dei fatti in servizio al Reparto Mobile di Senigallia e due alla Polizia di Frontiera di Ancona. Un quarto poliziotto, sempre di stanza al porto, ha chiesto e ottenuto di perseguire un percorso di messa alla prova.

L’inchiesta



L’indagine è esplosa nel corso del 2019, ma prende in considerazione fatti avvenuti tra il 2015 e il 2017. Inizialmente, c’era un numero maggiore di indagati. Ma la procura, via via, ha smaltito l’elenco, riducendo le accuse a quattro poliziotti. Stando alla ricostruzione della pubblica accusa, i quattro avrebbero spinto alcuni loro colleghi a dei favori personali: ovvero, consultare il database SDI (Sistema d’Indagine) riservato alle forze dell’ordine e accessibile solo da postazioni di lavoro certificate, le quali consentono l’acquisizione delle informazioni che, per esempio, si vogliono avere su una persona o un bene immobile.

Finalità estranee



Per la procura, l’accesso a tale database sarebbe stato fatto con finalità estranee ai doveri d’ufficio e per scopi totalmente privatistici. In alcune occasioni, secondo quanto ricostruito dalle indagini, il sistema informatico sarebbe stato utilizzato per esempio per consultare le eventuali pendenze di persone straniere; in un’altra l’accesso al database investigativo sarebbe servito a controllare la targa di un’auto, rimasta coinvolta in un incidente stradale.

In due dividono anche l’accusa di falso materiale commesso da pubblico ufficiale: nell’ottobre del 2016 avrebbero attestato falsamente l’ingresso sul territorio nazionale di un cittadino albanese.

Tutti gli imputati respingono le accuse mosse dalla procura. Per i tre che hanno proceduto con il rito ordinario il processo si aprirà il 13 giugno. Le difese: Domenico Liso, Marco Giorgetti, Luca Pancotti e Marcellino Marcellini.