Uscita dell'A14, grande deposito di balle di paglia divorato dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Dalle 23,30 circa di ieri, i vigili del fuoco stanno intervenendo a Chiaravalle nei pressi dell’uscita della A14 di Ancona Nord per un incendio. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco un deposito all’aperto di balle di paglia con un fronte di 100 metri di lunghezza e 10 di larghezza, e 3 metri di altezza. I vigili del fuoco ancora sono sul posto, stanno contenendo le fiamme, non si segnalano persone coinvolte.