Usano il suv come ariete e rubano il bancomat nel centro commerciale

ANCONA - La banda del suv ancora in azione al centro commerciale Auchan della Baraccola. I ladri, intorno alle 2.30, hanno dapprima sfondato la saracinesca di una porta antipanico sul retro; poi con delle funi hanno legato la colonnina in cui era custodito il bancomat allo stesso veicolo per scardinarlo. Infine, hanno caricato la cassaforte e sono fuggiti. Sul posto oltre alle Volanti, sono intervenute una squadra della polizia scientifica e la squadra mobile per i rilievi: Istituiti posti di controllo a largo raggio, le indagini tuttoa sono in corso. Il giorno precedente c'era stato un colpo analogoche, tuttavia, era andato a vuoto.