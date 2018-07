Urtato da un’auto cade alla Baraccola: centauro di 56 anni in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Viene urtato da un’auto e fa un volo da paura. È finito all’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità il centauro anconetano di 56 anni (M.M. le iniziali) che ha avuto la peggio nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 17, alla Baraccola. L’uomo stava percorrendo via Primo Maggio in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento, all’altezza del ristorante Roadhouse, è entrato in collisione con un’auto. L’incidente sarebbe avvenuto in fase di sorpasso, forse per un repentino cambio di corsia, mentre i due mezzi procedevano nella stessa direzione verso Osimo. Il 56enne, soccorso dal 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa, ha riportato vari traumi e sospette fratture, ma è sempre rimasto cosciente e ora è ricoverato a Torrette. Sul posto dell’incidente, per i rilievi e per gestire il traffico, è intervenuta la polizia municipale.