Urta lo scooter di un 15enne che cade a terra e si allontana. Ma alcuni passanti vedono la targa dell'auto

ANCONA - Urta un ragazzo in scooter e poi non presta soccorso e si allontana. E' successo questo pomeriggio intorno alle 15,30 lungo via Torresi con un ragazzo di 15 anni portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette grazie all'intervento della Croce Gialla e dell'automedica con un codice di media gravità. Non si è fermato il conducente dell'auto che lo ha urtato, trambusto nella zona con alcuni passanti che dovrebbero essere riusciti a vedere la targa dell'auto.

