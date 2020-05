Urta un ragazzo ma non se ne accorge: ventiduenne portato in ospedale a Torrette

ANCONA - Paura nel pomeriggio in via Tommasi nel rione Adriatico dove un anziano ha urtato un ragazzo di 22 anni che è finito contro un muro: L'uomo in un primo momento non si era accorto di quanto successo poi ha preso atto dei fatti mentre il giovane grazie all'intervento della Croce Gialla è stato trasportato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

