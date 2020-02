Ancona, urta un'auto e la sua si ribalta in mezzo alla strada: un anziano all'ospedale

ANCONA - Spettacolare, ma fortunatamente senza conseguenze troppo gravi, incidente questa mattina nella zona Pinocchio di Ancona: un uomo di 74 ani è finito all'ospedale di Torrette.

LEGGI ANCHE:

Il vento spazza le Marche. Rami sui binari: rallentamenti sui treni per Roma

Esplosione nella notte: i banditi all'assalto del bancomat dell'Ufficio Postale

L'uomo stava perocrrendo via Barilatti quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si è violentemente scontrato con una Giulietta all'incrocio con via dell'Artigianato, con la sua auto che si è ribaltata in mezzo alla strada. Immediato l'intervento da parte di soccorritori del 118 e dei Vigili del fuoco. L'uomo è stato portato all'ospedale di Torrette in codice giallo. La strada è stata chiusa per metterla in sicurezza, inevitabili le ripercussioni sul traffico mattutino nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA