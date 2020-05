Urla e schiamazzi in centro poi raid contro vasi e piante. ​«È bastato un giorno per liberare le bestie»

ANCONA - «È bastato un giorno per liberare le bestie». È l’amaro commento di un residente di via degli Orefici che ieri mattina si è trovato davanti il triste spettacolo degli esiti di un raid vandalico commesso nella notte tra lunedì e martedì. Vasi rovesciati, piantine sradicate, terra ovunque. Il tutto dopo una notte di schiamazzi che ha svegliato molti dei residenti e costretto anche all’arrivo della polizia. È stato un pessimo esordio per la movida in centro che vanifica, soprattutto, il grande impegno che tutti gli esercenti stanno profondendo per il rilancio di tutte le attività economiche.

Al centro della notte brava, un gruppo composto da una ventina di persone che, attorno all’una, in piazza del Papa, ha cominciato a urlare, cantare, bere. Forse non un vero e proprio assembramento, ma di sicuro un comportamento insopportabile, soprattutto per chi voleva dormire. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha redarguito il gruppo che si è poi dileguato. Non è ovviamente possibile stabilire se si sia trattato delle stesse persone, ma ieri mattina le piante di alcuni locali di piazza del Papa e di via degli Orefici sono state trovate a terra, sradicate, con i vasi rovesciati.

Un vero e proprio raid che riaccende una questione mai sopita come quella della convivenza tra la vita notturna e le aspettative degli imprenditori che attorno ad essa gravitano e le esigenze dei residenti che vorrebbero non solo strade da bere ma anche un centro per vivere. Un rapporto sempre molto teso e che ora rischia di complicarsi anche per le norme che regolano l’afflusso negli esercizi commerciali. Si tratta di un problema che è già emerso e al quale sembra difficile trovare una soluzione.

I locali debbono necessariamente contingentare gli ingressi e questo determina che si formino gruppi di persone che aspettano. Con le nuove norme, il titolare può essere sanzionato se si creano assembramenti davanti al locale, anche se non ha alcuna responsabilità, né la possibilità di intervenire. Insomma, rischia di essere una vittima di una situazione straordinaria. La richiesta di maggiore collaborazione però si infrange contro i comportamenti di alcuni frequentatori. Quello di lunedì notte è stato un pessimo esordio.

