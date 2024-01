ANCONA - Minaccia per telefono l’ex compagna, poi va all’assalto della sua abitazione arrampicandosi sul balcone e portando con sé una spranga. Sono gli estremi dell’episodio che nel giugno del 2020 aveva fatto finire in arresto un romeno di 48 anni, senza fissa dimora. L’uomo era stato fermato dalla polizia in piena notte, dopo l’allarme lanciato dall’ex compagna, domiciliata a Collemarino.

I reati



Le manette erano scattate per i reati del porto abusivo dell’arma, violazione di domicilio e minacce. Attualmente, il 48enne sta affrontando il processo davanti al giudice Pietro Renna. Ieri era prevista l’audizione dei testimoni per l’accusa relativa al possesso della spranga, ma l’udienza è stata rinviata al 5 aprile.

Stando a quanto emerso all’epoca dei fatti, l’episodio dell’arrembaggio a casa della ex era scaturito poco dopo la decisione della donna di troncare la relazione, soprattutto alla luce dei comportamenti violenti posti in essere dal romeno, spesso in preda ai fumi dell’alcol. Nei giorni precedenti al blitz, tra l’altro, l’uomo avrebbe tempestato di chiamate e messaggi la ex, dal contenuto particolarmente minaccioso. «L’accetta te la do in testa» le avrebbe detto lui, sostenendo che l’avrebbe ammazzata.



L’arma



Il 29 giugno del 2020, la donna aveva visto il suo ex piombargli nel terrazzo. L’uomo si era arrampicato utilizzando una scala e per sfuggirgli la ex si era barricata in casa, spegnendo tutte le luci e. Immediata era stata la chiamata alla polizia. Sul posto erano arrivati gli agenti delle Volanti, i quali avevano subito bloccato il romeno. In uno zainetto, gli agenti gli avevano trovato una spranga di ferro lunga quasi 40 centimetri. L’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato Davide Toccaceli, era stato arrestato e poi rilasciato.