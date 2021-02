Non rispondeva alle chiamate dei familiari, uomo di 56 anni trovato senza vita nella sua abitazione

ANCONA - Non rispondeva alle chiamate di un familiare, di qui l'allarme e poco dopo la tragica scoperta. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Podesti ad Ancona. Una volta attivata l'emergenza, l'automedica, la Croce Gialla e con loro anche i vigili del fuoco si sono portati sul posto ed entrati in casa hanno trovato l'uomo morto. Dai primi elementi acquisiti sembra si tratti di un decesso per cause naturali.

