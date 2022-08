«Mi hanno rubato le chiavi di casa» ma le aveva sul comodino: la polizia di Ancona come l'uomo ragno si arrampica sul palazzo per aiutare un anziano

ANCONA - Nella serata di ieri la Squadra Volanti della Questura di Ancona è intervenuta in aiuto di uomo di 92 anni. L’anziano aveva segnalato di non essere in grado di aprire il portone di casa e di uscire in quanto, a suo dire, ignoti si erano introdotti poco prima nella sua abitazione prendendo le chiavi e chiudendolo dall’esterno con tutte le mandate.

L'accesso

Gli operatori intervenuti decidevano di accedere nell’appartamento passando attraverso una finestra posizionata sulla tromba delle scale del palazzo per poi saltare, con particolare sprezzo del pericolo, su di una struttura che consentiva di arrampicarsi sino al balcone dell’anziano.

Gli accertamenti

Una volta all’interno, gli operatori trovavano l’uomo in stato di agitazione, particolarmente confuso e, comprendendo la situazione di smarrimento dell’anziano, dopo un breve accertamento, rinvenivano le chiavi sul comodino della camera da letto riuscendo ad aprire la porta d’ingresso. Valutate le condizioni dell’appartamento e dell’anziano signore, gli agenti di Polizia richiedevano l’intervento di personale sanitario che, giunti sul posto, lo trasportavano presso il locale nosocomio di Torrette per più approfonditi accertamenti medici.