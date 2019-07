Chiede soccorso e tiene un coltello in mano all'arrivo dei volontari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Serata movimentata quella di ieri nel centro di Ancona con la Croce Gialla che è intervenuta per la richiesta di soccorso da parte di un anziano che però all'arrivo dell'ambulanza aspettava quasi come fosse un gesto di sfida sulla porta di casa con una mano tenuta sempre dietro la schiena in un atteggiamento che non rassicurava e convinceva i ragazzi della Croce Gialla. E infatto l'uomo - un anziano di 80 anni con qualche problema di salute - teneva in mano un coltello: i volontari si sono messi in sicurezza, allontanandosi di qualche metro e richiedendo anche l'intervento delle volanti giunte sul posto con due mezzi oltre all'automedica con una situazione che è tornata per fortuna velocemente alla normalità con l'uomo e con lui anche la consorte portati all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.