Uomo cade in acqua al Mandracchio: poliziotto fuori servizio chiama i soccorsi, i vigili del fuoco lo salvano

ANCONA - Attimi di terrore quelli vissuti questo pomeriggio intorno alle 15,30 al Mandracchio di fronte al Lazzaretto con un uomo di 85 anni per cause ancora da accertare è caduto in acqua tra due pescherecci ormeggiati. L'anziano è rimasto in acqua con una temperatura molto fredda, un poliziotto fuori servizio si è accorto dell'accaduto e mentre lo teneva per evitare l'annegamento è riuscito a chiamare i soccorsi con l'attivo tempestivo sul posto dell'automedica, della Croce Gialla e dei vigili del fuoco che con grande abnegazione sono riusciti a recuperare l'uomo ormai in ipotermia per prestargli subito le prime cure e quindi hanno provveduto al trasporto all'ospedale di Torrette in sala emergenza: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita

Ultimo aggiornamento: 17:37

