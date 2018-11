Uomo a terra, i volontari della Croce Gialla lo rianimano: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Corsa contro il tempo intorno alle ore 15 dopo la richiesta di intervento per un uomo di 68 anni a terra all'inizio di via Vallemiano all'altezza del lavaggio. Immediato l'intervento della Croce Gialla di Ancona che ha fornito la prima assistenza all'uomo che aveva subito un arresto cardiocircolatorio. I due volontari hanno usato il defibrillatore e sono riusciti a recuperare l'attività cardiaca, sul posto anche l'automedica con l'uomo che è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso.