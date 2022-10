Ancona, si amputa il dito in macelleria: un 50enne in sala emergenza

ANCONA- E' stato trasportato dai sanitari della Croce Gialla di Ancona all'ospedale di Torrette per essere subito condotto prima in sala emergenza e poi in sala operatoria. Vittima, questa mattina (20 ottobre), un uomo di 50 anni che si è amputato un dito mentre si trovava in macelleria.

La chiamata dei soccorsi

Le persone che erano con lui, visibilmente scosse per l'accaduto, hanno allertato subito i soccorsi che sono intervenuti prontamente sul posto recuperando anche il pezzo di dito che si è distaccato nell'incidente.