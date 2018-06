Ancona, untore e predatore di sesso «Può fare ancora tante altre vittime»

di di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - Claudio il negazionista, quello che “l’Aids è solo un’invenzione delle case farmaceutiche”, era così indifferente alla sua malattia, così privo di freni ai suoi istinti sessuali, che per fermarlo e impedirgli di contagiare altri partner con rapporti non protetti c’era solo il carcere. E bisognava anche fare in fretta, perché dalle intercettazioni telefoniche si capiva che il giovane di Agugliano aveva intuito che tirava una brutta aria e che l’ultima fidanzata, contagiata dall’Hiv, stava per denunciarlo. Per questo il 7 giugno, cinque giorni prima di essere arrestato, Claudio Pinti aveva contattato un esperto informatico chiedendogli se c’era la possibilità di recuperare messaggi da un telefono non in suo possesso.