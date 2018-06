L'untore Hiv indagato anche per omicidio volontario per la morte della moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Indagato anche per omicidio volontario Claudio Pinti, l’untore dell’Hiv, accusato di aver fatto sesso non protetto con più di 200 partner senza informarli di essere malato di Aids.La Procura anconetana ha aperto un nuovo fascicolo per indagare sul decesso della moglie, morta circa un anno fa proprio per le conseguenze dell’Hiv. La procura vuole scoprire se Pinti avesse nascosto anche a lei l’infezione e per questo ha acquisito le cartelle cliniche.