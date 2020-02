Le associazioni degli universitari: «Così saltano esami e lauree. Quanti disagi»

ANCONA - Università chiuse fino al 4 marzo. Saltano sessioni di esami e lauree. Studenti spiazzati dopo la seconda sterzata della Regione che contraddice l’indicazione del governo centrale. «Adesso è il caos - afferma Dario Pinna, presidente di Azione Universitaria - già la prima dichiarazione di Ceriscioli, poi smentita da Conte, aveva destabilizzato l’ambiente universitario. Ora siamo in una situazione di confusione totale. Non resta che restare a vedere cosa succederà, sebbene non si sa quanto possa cambiare da qui al 4 marzo». La prima fuga in avanti del governatore aveva già messo in subbuglio l’Ateneo dorico, poi l’invito del premier a frenare sembrava aver rimesso l’ordine.

LEGGI ANCHE:

Incubo Coronavirus anche nelle Marche: campione positivo al primo controllo, domani ulteriori esami

Ma eri la decisione ufficiale di blindare le università. «Il problema più grosso è per gli studenti fuori sede che in questi giorni avrebbero dovuto sostenere esami e lauree - spiega Sara Campanella, presidente dell’Associazione Culturale Universitaria Gulliver - sono fioccate le disdette ai ristoranti dove si sarebbero dovute festeggiare le lauree. Siamo in attesa di ricevere ulteriori indicazioni. Al momento siamo in contatto con il rettore che ci darà maggiori delucidazioni». Psicosi o adeguate misure precazionali? «Di certo la prevenzione non è mai un atto sbagliato - continua Pinna – ma forse si sta un po’ ingigantendo la situazione. Ad ogni modo non spetta a noi prendere decisioni di ordine pubblico». «Bene controllare e fare argine – replica Campanella – ma resta l’enorme disagio per la decisione presa in modo così repentino». Scatta, dunque, l’allarme anche nelle Marche, sebbene ancora non ci siano casi di contagio. Dalla razzia immotivata nei supermercati alle università, tutto sembra cristallizzarsi in un fermo immagine che non avremmo mai pensato di dover vivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA