Un tasso salvato nel canale di scolo: la segnalazione di due studenti di biologia marina

ANCONA - Camminavano lungo la strada quando si sono accorti di un grosso tasso mediterraneo rimasto bloccato in un canale di scolo delle acque piovane in via San Giacomo della Marca, vicino al cimitero delle Tavernelle. I due, studenti di Biologia marina, hanno visto che l’animale era in difficoltà non avendo un appiglio per uscire dal canale. Così hanno chiamato la Polizia locale, che ha fatto intervenire una pattuglia. I vigili urbani sono riusciti a impedire che l’ungulato continuasse a muoversi lungo il canale, scomparendo dalla vista, finché l’animale è stato poi recuperato dagli specialisti del Cras Marche. L’operazione di soccorso all’animale, trovato in buone condizioni di salute, è avvenuta sotto il controllo della sala operativa della Polizia locale.

