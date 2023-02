ANCONA Boom di iscrizioni al liceo scientifico, mentre il classico resta indietro. I dati degli istituti superiori della provincia di Ancona sulle iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 rispecchiano per buona parte quelli regionali, che hanno evidenziato un aumento nei licei, in special modo quelli scientifici e linguistici (mentre in calo ci sono il classico e l’artistico), una sostanziale tenuta negli istituti tecnici e una diminuzione in quelli professionali. Se si sommano le iscrizioni allo scientifico tradizionale con quelle allo scientifico opzione scienze applicate e alla sezione ad indirizzo sportivo si raggiunge il 25,1% del totale. Ciò significa che uno studente delle medie su quattro frequenterà questo tipo di liceo.

L’incremento

Un’altra fetta importante (l’11,8%) andrà al liceo delle scienze umane e un buon 7,8% al liceo linguistico. «Abbiamo registrato un importante incremento nel numero di iscrizioni a livello globale – spiega la dirigente del Savoia-Benincasa, Maria Alessandra Bertini -, ma il successo maggiore lo hanno avuto il liceo scientifico e quello linguistico, in particolare nella declinazione Cambridge International». Il motivo? «Entrambi i corsi preparano alle professioni del futuro, aperti come sono alla multimedialità, al digitale e all’internazionalizzazione. Inoltre i saperi scientifici si coniugano perfettamente con quelli umanistici». Il liceo classico non sembra invece avere più l’appeal di una volta. Gli iscritti al prossimo anno scolastico si attestano infatti al 4,3%, appena un decimale sopra quelli del liceo artistico, che hanno raggiunto il 4,2%. In totale i licei raccolgono più della metà delle iscrizioni (53,8%), ma hanno meno successo che nella regione nel suo complesso, dove le iscrizioni sono arrivate al 56,7%, e in tutte le altre province, eccezion fatta per quella di Fermo. Il motivo è l’ottima tenuta degli istituti tecnici, in cui le iscrizioni si attestano al 35%, quasi cinque punti percentuali in più rispetto alla media regionale. Non a caso al Savoia-Benincasa in crescita ci sono anche gli iscritti all’istituto tecnico. «Negli indirizzi Tecnico economico e Turismo c’è stata una ripresa molto significativa – rivela la preside -. Nel complesso, perciò, siamo molto soddisfatti». A livello provinciale i due indirizzi sono arrivati all’11,8%, mentre quelli del settore tecnologico al 23,2%. Tutti i professionali raggiungono invece appena l’11,2%, valore di gran lunga più basso, non soltanto della media Marche (13%), ma anche di quelli di tutte le altre province.