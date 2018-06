Un'auto contro il filobus l'autista resta ferito paura tra i passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Grande paura, in tarda mattinata, in piazza Cavour, proprio nei pressi del Comune, dove si sono scontrati un filobus di Conerobus diretto verso il Monumento e un'auto. Il conducente del mezzo pubblico è rimasto ferito, molto spavento tra i passeggeri. Illeso il conducente sull'auto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. L'incidente ha provocato il blocco del traffico in un'ora di punta causando pesanti rallentamenti.[Notizia in aggiornamento]