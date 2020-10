C’è l’ultimo saluto a D’Alessio: «Grande anconetano e amico». ​Alle 16 i funerali al cimitero di Tavernelle

ANCONA - Il giorno del dolore e del ricordo. Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 i funerali di Emilio D’Alessio, presidente del Parco del Conero dal 2019, ex assessore del Comune di Ancona e presidente per tre mandati dell’Ordine degli Architetti dorici. La cerimonia, in forma laica, si terrà nella sala del commiato del cimitero di Tavernelle.

LEGGI ANCHE:

Pomeriggio di fuoco nel parco del Conero: allarme a Massignano



«D’Alessio è stato un architetto di grande spessore, un collega stimato da tutti e, per alcuni di noi, un amico e un punto di riferimento» sono le parole dell’attuale presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona, Donatella Maiolatesi. «A testimonianza della sua serietà e delle sue grandi competenze in diversi campi, ha rivestito molti importanti ruoli istituzionali. Oltre ad aver servito la città di Ancona per 12 anni, con deleghe di grande peso come urbanistica, ambiente, sviluppo sostenibile, mobilità e politiche europee, è stato anche delegato Anci per lo sviluppo sostenibile e ha fatto parte di molti gruppi di esperti. C’è anche la sua firma, ad esempio, sulla Strategia Mediterranea per lo sviluppo sostenibile 2016-2025 e ha partecipato alla Commissione sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Dal 2019 era tornato a ricoprire un importante ruolo per la sua città: presidente del Parco del Conero. Nello stringersi accanto alla sua famiglia, lo ricordiamo con commozione e gratitudine. Se n’è andato un grande anconetano» ha concluso la presidente Maiolatesi. Parole di cordoglio anche da parte dell’europarlamentare ed esponente di Italia Viva Sandro Gozi che ha ricordato D’Alessio sulla sua pagina Twitter: «Ho perso un amico, vero: Emilio D’Alessio. E abbiamo perso una persona di grande generosità e di grande competenza, come ce ne sono poche. Anni di congressi, battaglie e discussioni, insieme. Non ti dimenticheremo mai caro Emilio». D’Alessio, tra le altre cose fondatore di Radio Arancia, lascia la moglie Antonella e i figli Federico e Simone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA