Ultimo giorno di ottobre: a Portonovo passeggiate, tintarella, food e qualcuno fa anche il bagno

ANCONA - Pienone a Portonovo anche d’autunno. Baia popolata fin dal mattino da tanta gente, soprattutto famiglie con bambini al seguito. Non sono mancati i soliti appassionati della tintarella che per tutta la stagione, basta che spunti un poco di sole, non fanno mancare la loro presenza costante. Scendendo anche in acqua per il consueto ed immancabile tuffo beneagurante. Diversi anche gli stranieri e gli amanti del surf che non hanno rinunciato a praticare il loro sport preferito in un mare da tavola e da favola ed un’acqua particolarmente pulita. Particolarmente affollata la staccionata che da sui laghetti, soprattutto per la presenza di tanti bambini che si sono divertiti a a gettare il cibo ai gabbiani, mentre nello specchio lacustre alle spalle potevano ammirare le tartarughe.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Ubriaco va in discesa a tutta velocità e attraversa la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA