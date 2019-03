Gli ultimi doni di Lollo: fondi ad un altro ragazzo malato e Fondazione per la ricerca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Duecentomila euro donati ad un altro ragazzo malato dello stesso morbo che ha ucciso Lollo e la nascita di una Fondazione a suo nome che supporti la ricerca.Sono gli ultimi doni della famiglia di Lorenzo Farinelli, il medico 34enneper un linfoma non-Hodgkin. La sua malattia e l’appello per la raccolta fondi ebbero un certo rilievo sul web, tanto che in poco. Purtroppo troppo tardi perché Lollo raggiungesse gli Usa per curarsi con la terapia Cat-T. Ad annunciare la donazione e la nscita della fondazione è stata la famiglia con una lettera su Gofundme, la piattaforma web utilizzata per la raccolta. “La solidarietà attorno a questa campagna è stata enorme e deve essere onorata» scriviono i familiari nella lettera. Per questo 200mila euro verranno destinati a Calogero Gliozzo, 27enne siciliano che aveva anche lui lanciato una campagna di raccolta su Gofundme e sta lottando contro la stessa malattia di Lorenzo. La somma residua, «esclusi eventuali rimborsi che verranno chiesti», servirà alla Fondazione: «si occuperà di svolgere e supportare, con tutti i mezzi a disposizione e con il nostro impegno costante, la ricerca in ambito oncoematologico».