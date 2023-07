Falconara, provano a nascondere l'hashish nelle scarpe ma i poliziotti non si fanno sorprendere

FALCONARA - Notte di serrati controlli a Falconara: come disposto dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto di Ancona, sono stati realizzati nella serata di ieri e nelle prime ore della notte di oggi, mirati controlli coordinati dalla Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale di Ancona e Falconara, con l'ausilio dell'unità cinofila della Polizia di Stato.

I controlli hanno consentito di accertare diverse irregolarità. In due noti locali pubblici è stata rinvenuta e sequestrata hashish occultata nelle scarpe di due avventori.

Grazie al fiuto del cane poliziotto i due giovani non l'hanno potuta fare franca e la polizia li ha sanzionati.

In un locale è stato individuato un addetto alla sicurezza senza alcun titolo autorizzatorio. Dopo gli accertamenti di rito il soggetto verrà sanzionato con un verbale di 1.600 circa. L'attenzione degli operatori è stata poi rivolta ad un pubblico esercizio che aveva organizzato una festa sulla spiaggia con numerose persone presenti, fino alle 2.00 del mattino. Dai primi accertamenti il locale in questione non aveva ottenuto la licenza per prolungare lo spettacolo oltre la mezzanotte. In tal caso il titolare verrà sanzionato e segnalato al Comune di Falconara per i provvedimenti del caso.



Durante la serata sono state sanzionate alcune persone che girovagavano per il centro della città con superalcolici in mano, in violazione dell'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco.

I controlli proseguiranno costanti nel periodo estivo nell'ottica di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica.